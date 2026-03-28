左から浅香航大、宮澤エマ、北山宏光 宮澤エマ、浅香航大、北山宏光がこのほど、都内で行われたテレビ東京のドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』記者会見に登場した。本作は、意識的に子供を持たない「DINKs（ディンクス）」を選択した夫婦が、夫の独善的な裏切りによる妊娠を機に崩壊していく姿を描く社会派ヒューマンドラマ。宮澤エマは本作で地上波連ドラ初主演を務める。主人公