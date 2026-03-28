「ムー」といえば、「UFO」「超能力」などを扱うオカルト雑誌の老舗。ウェブ版およびその編集部も存在し、日々、世界の「謎と不思議」について情報を発信している。“怪しげな情報の宝庫”のイメージもつきまとう「ムー」だが、その発信する情報は、世にいう「陰謀論」とは異なるそうだ。上白石萌音の“UFO探し”に視聴者絶賛！ 与太話に真面目に取り組む「新しいオカルト番組」に好反応集まる今回、インタビューに応じてくれた