森保監督「シャドーは試さないといけない所がある」日本代表は現地時間3月28日、グラスゴー・ハムデンパークでスコットランド代表と対戦する。前日会見に臨んだ森保一監督は「W杯に向けての戦術的な部分、経験値を上げていくという部分を考えながらベストを尽くしていきたい」と意気込んだ。今回の試合では、交代枠は異例の11人が設けられている。中2日で同31日にウェンブリーでイングランド戦が待っているとはいえ、主力組を