ドイツ5部ケーニヒスドルフを率いる大野嵩仁氏海外でプレーする日本人選手は増え続けている。だが、日本人指導者となると、その数はまだ限られているのが現実だ。コーチとしてではなく監督でとなるとその数はさらに減り、ヨーロッパの成人カテゴリーで監督として指揮を執る日本人となると、さらに少なくなる。（取材・文＝中野吉之伴／全3回の第1回目）そんななか、ドイツ男子サッカーで最も高いアマチュアカテゴリーでチーム