一世を風靡（ふうび）した女性デュオ「ピンク・レディー」の未唯ｍｉｅが弟と誕生日を祝ったことを明かし、反響を呼んでいる。２７日までにインスタグラムで「ここ数年の恒例３月２日生まれの弟勝義３月９日生まれの私未唯ｍｉｅ一緒にお誕生日着付けの下辻久子先生に、お祝いして頂きました〜」と合同で祝ったことを報告。弟とケーキを持った様子を亜アップした。「お誕生日にかこつけて、普段行かないレストラ