日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は２８日、東京・渋谷の百貨店、西武渋谷店が９月末で閉店することを報じた。そごう・西武は２５日、今年の９月３０日をもって東京・西武渋谷店の営業を終了すると発表した。隣接するロフト館・モヴィーダ館については単館として営業を継続する。西武渋谷店は１９６８年４月１９日に開店し、渋谷の象徴的な存在として長く親しまれてきた。同社