NHK名古屋放送局は28日と4月9日に、現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』に関連した特集番組を前編と後編に分けて放送する。【番組カット】いわなを獲ってにっこり笑う大東駿介＆菅井友香俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）は、主人公・小一郎（豊臣秀長／仲野）が兄・藤吉郎（豊臣秀吉／池松壮亮）を支え、兄弟の強い絆で天下統一を成し遂げる、夢と希望の下剋上サ