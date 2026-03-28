俳優の北山宏光（40）が、都内で行われたテレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』の記者会見に登場。1日1食の食生活を明かした。【写真】マイクを握るだけでカッコいい！食生活について語った北山宏光会見では作品名にちなんで、自身が感じる「自分のこれってダメですか」と思うものをフリップに書き込んで紹介するコーナーが設けられた。北山は「茶色い食べ物」と記入。その理由につい