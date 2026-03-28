2025年の1年間で、史上最悪の1414億円以上の被害を記録した特殊詐欺。JNNはカンボジアの詐欺拠点にいた複数の日本人の証言を警視庁の捜査関係者への取材から独自に入手しました。証言からは、詐欺に加担すると知らずに巻き込まれている人たちが多くいる実態や、アジト内部で暴力による支配を受けていった実態などが浮かび上がりました。【写真で見る】脱走図るも…30人の中国人に確保され素手や棒でボコボコにホテルのレビューを書