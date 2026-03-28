アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議について、アメリカのウィットコフ中東担当特使は「今週中に行われるだろう」と語りました。アメリカウィットコフ中東担当特使「今週中に協議が行われるだろうと考えています。私たちはそれを期待しています。（ホルムズ海峡を）船が通過しており、これは非常に良い兆候です」ウィットコフ中東担当特使は27日、担当しているイランとの戦闘終結をめぐる協議について、このように話した上で