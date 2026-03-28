イスラエルがイランの製鉄所や民間の原子力関連施設、発電所などを攻撃したとイランの外相が明らかにしました。イラン側は即座の報復攻撃を警告していて、さらなる事態の悪化が懸念されます。イランのアラグチ外相は27日、イラン最大級の製鉄所2か所や、民間の原子力関連施設、発電所を含むインフラ施設が攻撃されたと明かしました。イスラエルによる攻撃ということですが、アメリカと調整のうえでの攻撃だとしています。イラン国