現役看護師グラビアアイドル桃里れあ（26）が27日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「＃ヤングアニマル巻末撮り下ろしグラビア掲載中ですハート」と報告。布面積が極めて少ない黄色のバンドゥビキニ水着姿を公開。「昨年のグラビアが好評だったようで、爆速でおかわりいただきましたさっそくお迎え報告嬉しいですハート発売日の朝に仕事行く前にお迎えしてくれた方もいて、かわいいハート笑」とつづ