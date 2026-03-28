歌手で俳優の赤西仁が、きょう28日午後10時放送の日本テレビ系『メシドラ』SPにゲスト出演する。【番組カット】映画みたい！バスケコートに立つ赤西仁MCはEXIT・兼近大樹、満島真之介が務める。今回は、埼玉県戸田市を舞台にアポなしドライブ旅を繰り広げる。妙顕寺の桜の下で、薄手のニット1枚で震えながら待つ赤西。満島とは初対面、兼近とも過去にリモートで共演したのみという。特別な1日が幕を開ける。3人で恒例のタイ