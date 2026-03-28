【北京共同】中国海運大手の中国遠洋海運集団（コスコ・グループ）のコンテナ船2隻が27日、ペルシャ湾からホルムズ海峡に向かうも、途中で引き返していたことが分かった。ロイター通信が28日までに報じた。原因は不明だが、安全な通過が保証されていないと判断し、海峡の通過を見送った可能性がある。ロイターによると、2隻は香港船籍で、米国などが2月末にイラン攻撃を開始して以降、湾内にとどまっていた。中国船主と示す信