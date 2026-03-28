ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（46）が27日（日本時間28日）、アスレチックスとの開幕戦の試合前に報道陣の取材に応じた。試合前に岡本和真内野手とは「できるだけリラックスした感じで接するようにしました」と普段通りに接したことを明かした。その意図としては「やっぱり多少の緊張や不安はあると思いますしね」とした。それでも「彼は日本で最高の舞台を経験してきていて、プレッシャーやメディア、期待にも