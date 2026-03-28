■世界フィギュアスケート選手権女子シングル・フリー（日本時間28日、チェコ・プラハ）女子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、今季限りで現役を引退する坂本花織（25・シスメックス）が会心のノーミス演技でフリー、合計ともに自己ベストを更新し、238.28点で2年ぶり4度目の世界選手権制覇。現役引退に花を添える金メダルで、有終の美を飾った。日本勢はショートプログラム（SP）2位の千葉百音（20、木下グループ