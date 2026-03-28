俳優浅香航大（33）が26日、テレビ東京系系連続ドラマ「産まない女はダメですか？DINKsのトツキトオカ」（30日スタート、月曜午後11時6分）の記者会見に登場し、狂気の夫役への意気込みを語った。話題の電子マンガを宮澤エマ（37）主演でドラマ化。浅香は、妻とともに共働きで子どもを持たない人生を選択したにもかかわらず、避妊具に穴を開けるという裏切りで妻を追い詰めていく夫役を演じる。「これまでさまざまな役をやらせて