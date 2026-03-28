俳優の宮澤エマ（37）が、都内で行われたテレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』の記者会見に登場。デビュー14年でドラマ初主演を務める思いを語った。【全身ショット】ノースリーブの衣装で…ドラマ初主演への思いを語る宮澤エマ2012年に芸能界入りした宮澤。ドラマ初主演の心境について「責務を全うできるのだろうかというプレッシャーで、正直お引き受けするまでにたくさん悩んだ。プ