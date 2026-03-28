女優宮澤エマ（37）が26日、ドラマ初主演作となるテレビ東京系連続ドラマ「産まない女はダメですか？DINKsのトツキトオカ」（30日スタート、月曜午後11時6分）の記者会見を都内で行い、浅香航大（33）、北山宏光（40）と意気込みを語った。話題の電子マンガをドラマ化。共働きで子どもを持たない人生を選択するも、避妊具に穴を開けるという夫の裏切りによって夫婦が崩れていく様子を描く。宮澤は「私史上NO・1の残酷な運命を背