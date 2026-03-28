バルセロナは27日、同クラブに所属するブラジル代表FWハフィーニャが右ハムストリングを負傷したと発表した。ハフィーニャは現地時間26日に行われた国際親善試合のフランス戦で先発出場したものの、試合の途中で足を痛めハーフタイムでの交代を余儀なくされていた。スペインメディア『as』によれば、以前に負傷した同じ箇所を再び痛めた可能性があると報じており、負傷の程度が懸念されていた。検査の結果、バルセロナはハフィーニ