SNS映えする服や、実用的なグッズも。 日本最大のミッフィーイベントが開催中のハウステンボスで、人気の限定グッズを調査しました。 色とりどりのチューリップが咲き誇り、春を感じる景色が楽しめる佐世保市のハウステンボス。 花に彩られた街が、訪れる人を魅了しています。 （ハウステンボス 広報 手嶋 千夏さん） 「この時期の “憧れの異世界 ハウステンボス” では、どこを切り取っても美しい絶