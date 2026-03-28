静岡朝日テレビで毎週金曜日夜に放送中の「スポーツパラダイス」の新MCに、サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が就任することになった。番組MCを務めていた槙野智章氏がJ2藤枝MYFCの監督に就任し、柿谷さんは今年1月より不定期で同番組のMCを務めてきた。地上波のテレビ番組でレギュラーMCを務めるのは初めて。4月3日（金）からレギュラー出演し、静岡のスポーツを熱く届けていく。大阪府出身の柿谷さんは、県内クラブへの在