お笑いコンビ、スピードワゴンの小沢一敬（52）が27日夜、都内で行われた第435回「ラ・ママ新人コント大会」にコンビで出演した。19日に芸能活動再開を発表してから初の公の場。原点に回帰し、漫才で仕事復帰を果たした。「ラ・ママ−」は若手芸人を応援する渡辺正行（70）主催のお笑いライブ。小沢も22年7月から渡辺とMCを務めていた。会場入り前には、最終ネタ合わせのため目黒区の所属事務所ホリプロコムを訪れた。報道陣から声
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