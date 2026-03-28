フジテレビの木村拓也アナウンサーが自身が担当してきた同局系「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」（月〜金曜・後３時４２分）を卒業したことを報告した。木村アナは２８日までに更新したインスタグラムに「２０１６年から担当してきた平日夕方のニュース番組。昨日が最後の出演でした」と報告。続けて「『みんなのニュース』『プライムニュースイブニング』『イット！』気づけば３つの番組で、１０年間お世話になりました」と