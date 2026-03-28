◆国際親善試合オランダ２―１ノルウェー（２７日）６月の北中米Ｗ杯に向けたテストマッチが行われ、日本と同じＦ組に入るオランダが、Ｗ杯出場国のノルウェーを逆転で下した。先制したのはノルウェー。エースＦＷハーランドは欠場となったが、前半２４分、ＦＷシェルデルップがペナルティーエリア内左寄りの位置でドリブルでの仕掛けから狙い澄ました右足シュートをゴール隅に決め、リードを奪った。代表９試合目での初得点