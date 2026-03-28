「厳しく育てなければ、一人前になれない」という常識は、本当でしょうか。桜咲く季節、免許取得の場である「教習所」で卒業生が号泣し、親からは感謝の手紙が届く。そんな光景が広がるのが、13年前にスパルタ指導を一新した「ほめちぎる教習所 伊勢」です。「甘やかしではないか？」といぶかる人にこそ知ってほしい、事故率を激減させ、若者の自己肯定感も呼び覚ます指導の正体を、副管理者・米澤義幸さんに伺います。 【写真】