米歌手テイラー・スウィフト（36）が26日、米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催されたアイハートラジオ・ミュージック・アワードに婚約者で米プロフットボールリーグ（NFL）カンザスシティ・チーフスのスター選手トラビス・ケルシー（36）と一緒に出席し、カップルとして授賞式デビューを果たした。2025年8月に婚約を発表して以降、公の場に連れだって姿を見せたのはこれが初となった。レッドカーペットにはスウィフトが単身