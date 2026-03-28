元レスリング世界女王の山本美憂（５１）が、ボクシングデビュー戦に向けた計量を行う様子をアップした。２８日にオーストラリアで開催される「ＮｅｕｔｒａｌＣｏｒｎｅｒＰｒｏｍｏｔｉｏｎｓ」主催大会で、ミシェル・マック（オーストラリア）とのボクシングマッチでプロデビューする。２７日に自身のインスタグラムを更新し、体重計に乗る様子をアップ。バキバキの肉体を見せた。続く投稿では英語で「皆さん、本当にあ