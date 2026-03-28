新幹線で豚まんを食べるのは「アリ」か「ナシ」か――ネット上で繰り返されるこの対立の根底には、世間の誰もが気づいていない「とんでもない誤解」が潜んでいました。苦手派と寛容派では、そもそも“嗅いでいるニオイ”自体が違う!? 神経内科医が解き明かす、両者の間に生じる断絶の正体とは？（神経内科専門医藤岡祐介）豚まん論争の根底にある『とんでもない誤解』ネット上でも定期的に炎上する新幹線の「豚まん論争」をご