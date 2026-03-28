グラビアアイドルの新田妃奈（26）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なハイレグ水着ショットを投稿した。「ポニーテールすき？」と問いかけ、ロングヘアを後ろで束ね、超ハイレグ水着姿をアップ。水着の前ファスナーを降ろし、Hカップのバストやハイレグ角度が限界ギリギリの奇抜デザインの水着姿でプールのシャワー室に立った。ファンやフォロワーからも「めっちゃ凄いなぁ」「コレまたカワイイ」「とてもキュー