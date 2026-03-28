◇プロ野球セ・リーグ 巨人3-1阪神(27日、東京ドーム)巨人が3-1で阪神に勝利し、プロ初セーブを挙げた田中瑛斗投手が試合を振り返りました。この日はルーキーの竹丸投手が6回1失点の好投。2点リードの9回には田中投手がマウンドに上がると、先頭にヒットを許しますがダブルプレーとレフトフライで試合を終わらせました。プロ9年目で初セーブをあげた田中投手は試合後、「うれしいです。竹ちゃん(竹丸投手)の勝ちがあったから、あと