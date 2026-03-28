4人組女性アイドルグループ、わーすたが27日、公式SNSや公式サイトなどで、今冬に開催するラストライブをもって解散すると発表した。わーすたスタッフの公式Xに文書を掲載。「グループの今後やメンバーそれぞれの未来について、幾度となく話し合いを重ねてまいりました。その結果、この度わーすたは、今冬開催を予定しておりますラストライブをもちまして、11年の歴史に幕を下ろすこととなりました」と発表。「突然の発表となり、