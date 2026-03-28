FIFAワールドカップ2026出場国紹介イングランドサッカー日本代表が対戦するイングランドは、世界最高峰のプレミアリーグの実力者たちが揃うワールドカップ本大会の優勝候補。欧州予選で圧倒的な強さを示したその顔ぶれを紹介する。＞＞「スコットランド代表紹介」はこちら【今大会優勝候補の一角】北中米Ｗ杯欧州予選で、"サッカーの母国"イングランドはグループＫを首位通過し、８大会連続17回目の出場を決めた。予選８試合