FIFAワールドカップ2026出場国紹介スコットランドサッカー日本代表が3月28日（現地時間）にグラスゴーで対戦するスコットランド代表を紹介。Ｗ杯欧州予選では最終節での劇的勝利で28年ぶりの本大会出場を決めた。プレミアリーグやセリエＡの実力者も揃う好チームだ。【予選最終戦で劇的勝利。28年ぶりのＷ杯へ】北中米Ｗ杯欧州予選グループＣを首位通過したスコットランド。今回の欧州予選のなかでも、最も劇的な結末によっ