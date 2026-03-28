ドジャースは２６日（日本時間２７日）にドジャー・スタジアムで行われたダイヤモンドバックス戦に８―２で鮮やかな逆転勝ち。ワールドシリーズ３連覇に向けて幸先のいいスタートを切った。試合前には開幕戦のセレモニーも華々しく行われ、スタンドには５万３７１２人の大観衆が詰めかけて興奮に包まれた。一方、複雑な感情を抱いていたのが救援左腕、アレックス・ベシア投手（２９）の妻ケイラさんだった。試合後に更新した自