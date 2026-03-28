韓国プロスポーツの華として、スタジアムに彩りを添えるチアリーダーたち。日本とは一風異なる文化として、先のWBC日本ラウンドでもそのパフォーマンスは観客を魅了していた。【写真】ちょっと濡れてる…？韓国チアそんな韓国チアリーダー界には近年、大きな変化の波が押し寄せている。3月25日、“ピキピキダンス”でSNSを席巻したイ・ジュウンが、自身のSNSに台湾プロ野球（CPBL）の富邦ガーディアンズ専属応援団「富邦エンジェル