歌手チョン・ソミが、大胆な“全身レース”衣装でファンに衝撃を与えた。チョン・ソミは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。【写真】チョン・ソミ、衝撃の“全身レース”公開された写真には、全身をブラックの総レースで包んだ大胆な衣装を纏ったチョン・ソミの姿が収められている。ボディラインにフィットしたデザインが、彼女の抜群のプロポーションを際立たせている。スマートフォン片手にベッドに寝そべるカッ