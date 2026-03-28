著者に聞く第16回「21cm線」で読み解く誕生後の空白「宇宙暗黒時代」とは宇宙には、最初から星や銀河が輝いていたわけではない。ビッグバンの後、星も銀河も存在しない「宇宙暗黒時代」が長く続いていた。光がない宇宙を探る唯一とも言える手掛かりは「21cm線」。これは、宇宙初期に宇宙を満たしていた中性水素から放たれる、独特の電磁波だ。 21cm線はどのようなメカニズムで放射されるのか。なぜ、21cm線は初期宇宙を調べるのに