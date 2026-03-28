春の訪れを祝う特別なスイーツとして、「ブルガリ ドルチ」から2026年のイースターコレクションが登場。華やかなイースターエッグと伝統菓子コロンバがラインナップされ、イタリアと日本の春を感じられる贅沢なひとときを演出します。素材の魅力を丁寧に引き出した上質な味わいは、大切な人へのギフトにもぴったり♡この季節だけの特別な美味しさをぜひ楽しんでみてください。 春限定イӦ