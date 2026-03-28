◇セ・リーグ巨人3―1阪神（2026年3月27日東京D）東京ドームではミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアで金メダルに輝いた木村葵来（きら）が始球式を務め、ノーバウンド投球を見せた。ドジャース・ベッツに憧れた丸刈りでも話題で「楽しんで投げられた。70点ぐらい」と笑顔。試合前はド派手な映像演出とともにギタリストのマーティ・フリードマンの生演奏でスタメンが呼び込まれた。