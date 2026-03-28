ゴルフ界のスター、タイガー・ウッズ選手がアルコールまたは薬物の影響下で車を運転した疑いで逮捕されました。現地当局によりますと、27日の現地時間午後2時ごろ、南部フロリダ州でタイガー・ウッズ選手の運転する車がトラックと追い抜きざまに接触し横転する事故がありました。この事故によるけが人はいないということです。トラックの運転手によると、ウッズ選手の車は猛スピードで走行していて、捜査員が現場に到着した際にウ