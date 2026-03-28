◇セ・リーグ巨人3―1阪神（2026年3月27日東京D）巨人の外国人コンビがアーチ共演だ。1番・キャベッジが初回、2球目を決勝弾となる先制右越えソロ。球団では07年高橋由伸以来19年ぶり、外国人では56年与那嶺要以来70年ぶりの開幕戦先頭弾となった。「最高の気分。開幕戦はお祭りと一緒なので、気持ちを盛り上げた」と昨年に続く開幕戦本塁打に笑顔。4回1死ではダルベックが、球団史上初の新外国人の開幕4番弾となる中越