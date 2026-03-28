かつて車のヘッドライトのレンズはガラス製でしたが、複雑な形状にも加工しやすく、軽量で歩行者保護の観点でも優れていることから、今ではポリカーボネートという樹脂製が主流。しかし、ポリカーボネートは紫外線で劣化するという致命的な弱点があります。【写真】紫外線で劣化したヘッドライト、研磨したあとフィルムを貼ったヘッドライトと比較すると…そのため、レンズ表面にはハードコートと呼ばれる保護膜が施されていますが