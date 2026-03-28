現地３月27日に開催された国際親善試合で、北中米ワールドカップのグループステージで日本と対戦するオランダ代表が、W杯欧州予選６戦全勝の強豪ノルウェーと対戦した。オランダは序盤から積極的な攻撃を見せる。６分、左サイドからのラインデルスFKにファン・デ・フェンが頭で合わせるも、わずかにゴール右に外れる。さらにその６分後にはガクポがドリブルでボックス内に侵入し、右足のシュートを放ったが、相手に当たってゴ