◇セ・リーグヤクルト3―2DeNA（2026年3月27日横浜）ヤクルトの池山監督の次男・拳聖氏（30）が開幕戦を観戦し「監督を目指して頑張っていたので気合が入っていると思う」と初陣を見守った。チャンネル登録者数33万人の「BOXINGch」を運営するユーチューバー。プロゴルファーを目指していた22歳の時に、趣味で行っていたゲーム配信がヒット。「ゴルファーやると言ってから半年後にユーチューバーになっていた」という