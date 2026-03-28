◇セ・リーグヤクルト3―2DeNA（2026年3月27日横浜）4年目で初の開幕投手を務めたヤクルトの吉村は5回1/3を5安打2失点で勝利投手となった。先発の役割を果たし「勝てて良かった」と振り返った。牧に初球先頭打者弾を浴びるも粘投し「切り替えられた。打線が打ってくれると思っていた」。池山監督にウイニングボールを「いる？」と聞かれ譲ったことを明かし、大役を任せた指揮官は「よく投げてくれた」と目を細めた。