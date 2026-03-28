◇パ・リーグロッテ3―1西武（2026年3月27日ZOZOマリン）【記者フリートーク】ロッテの今季チームスローガンは、サブロー監督が目指す野球を言語化した「PLAYFREE.WINHARD.」。日本一になった05年のチームを理想形とし、厳しいだけではなく、楽しむことも求めた。キャンプ前日のミーティングでは「本気で挑戦して、失敗しても、また立ち上がる。これを“楽しむ”という言葉に代えて頑張りましょう」と訴えた。昨年