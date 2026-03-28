◇パ・リーグロッテ3―1西武（2026年3月27日ZOZOマリン）4年ぶりに開幕マスクをかぶったロッテ・松川が、2回に先制点を叩き出すなど2安打2打点をマークした。4回無死二塁の場面では、サインに首を振る毛利に対し、繰り返し直球を要求してカナリオを捕飛。好リードで同学年の新人左腕を支え「僕なりに考えながら配球はできた。（毛利）海大も僕を信じて投げてくれた」と胸を張った。