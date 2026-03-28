◇セ・リーグヤクルト3―2DeNA（2026年3月27日横浜）豪快な本塁打でファンを魅了した「ブンブン丸」始まりの地で、初陣を勝利で飾った。ヤクルト・池山監督は選手以上に声をからし、ウイニングボールを手に「しびれたね。声を出しすぎました。みんなのおかげで素晴らしい1勝になった」と笑った。開幕戦初スタメンに抜てきした3年目の伊藤が1点を先制された直後の2回1死三塁で決勝の左越え1号2ラン。5回にはサンタナのソ