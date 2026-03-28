ウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカによる「安全の保証」の条件として東部ドンバス地方のロシアへの明け渡しを求められたと発言したことについて、アメリカのルビオ国務長官は「嘘だ」と反論しました。記者「アメリカはゼレンスキー氏に『安全の保証』はドンバスからの撤退にかかっていると伝えたのですか」アメリカルビオ国務長官「それは嘘です。彼が発言しているのを観ましたが、残念です。彼はそれが事実ではないこと